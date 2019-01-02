شاهد: جنود أمريكيون يطلقون الغاز المسيل للدموع على مهاجرين مكسيكيين يوم رأس السنة

أطلق جنود أمريكيون الغاز المسيل للدموع على مهاجرين عند الحدود مع المكسيك بالقرب من مدينة تيخوانا يوم رأس السنة.

وفي الفيديو مشاهد درامية حصلت يوم الثلاثاء 1 يناير، عندما حاول حوالي 100 مهاجر الدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.

وبحسب حرس الحدود ومسؤولون في الجمارك فقد تم اعتقال حوالي 25 شخصا، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

رودني سكوت، المسؤول على دوريات حرس الحدود في سان دييغو أكد أن الجنود أطلقوا الغاز المسيل للدموع بعد أن تم استهدافهم بوابل من الحجارة.