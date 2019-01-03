شاهد: الإحصاء في حديقة الحيوانات بلندن مهمةٌ سنويةٌ شاقة

شرع القائمون على حديقة الحيوانات في العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس بتنفيذ مهمة سنوية شاقة تتمثل في إحصاء عدد الحيوانات لأكثر من 700 نوع مختلف في الحديقة.

وكان تم تسجيل 19.289 حيواناً في إحصاء بداية العام 2018.

ويستخدم الموظفون في عملية الإحصاء تقنيات خاصة، وتستغرق العملية أسبوعاً كاملاً، ويتم بعدها مشاركة المعلومات مع حدائق حيوانات أخرى في جميع أنحاء العالم وذلك باستخدام قاعدة بيانات تساهم في إغناء برامج التربية وأيضاً في دعم برامج المحافظة على حماية الأنواع المهددة بالإنقراض.