شاهد: رغم درجة الحرارة المتدنية.. سباحة في بحر الشمال احتفالا بالسنة الجديدة

كل شيء يهون لأجل استقبال العام الجديد. تحدى السبت نحو ثلاثة آلاف بلجيكي برودة الجو اوندفعوا للسباحة في شاطئ قرب مدينة أوستاند المطلة على بحر الشمال.

لم تُثنهم حالة الطقس عن مقارعة الأمواج المتلاطمة في درجة حرارة بلغت بالكاد سبع درجات. وقد تباينت العزيمة والإصرار لدى المشاركين. فمنهم من ترك المياه الباردة تلامس كاحله، فيما ارتأى آخرون الارتماء في أحضان الأمواج الباردة.

وقد خاض التجربة في هذا الاستعراض السنوي أناس من مختلف الأعمار والاتجاهات. حتى أن بعض رجال الدين تخلوا لبعض الوقت عن وقارهم المعهود وشاركوا المحتفلين بالمناسبة.