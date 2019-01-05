شاهد: شجيرات أعياد الميلاد انتهت كوجبات في حديقة حيوان برلين

شجيرات أعياد الميلاد إنتهى بها المطاف هذا العام في حديقة حيوانات تير بارك في برلين، لتكون وجبة عشاء للفيلة وغيرها من المقيمين.

أحد القائمين على الحديقة أكد أنه لم يتم قبول إلا الأشجار غير المباعة، وتم رفض كل الأشجار التي حاول العامة تقديمها، مخافة أن تكون مرشوشة بمواد كيماوية، أو لأن بعض الديكورات والزينة بقيت عالقة عليها.

ماريو هامرشميدت مسؤول عن الفيلة في الحديقة قال إن الفيلة أكلت معظم هذه الأشجار، التي استساغت طعمها، بينما استمتع القردة بالخضار والفواكه التي تم تزيينها بها، بينما اعتبرتها النمور كجزء من ديكورات الحديقة.