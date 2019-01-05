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العالم

شاهد في 60 ثانية أجمل اللقطات التي رافقت نهاية العام

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بقلم:  Hani Almalazi 
شاهد في 60 ثانية أجمل اللقطات التي رافقت نهاية العام
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  • الألعاب النارية فوق معبد البارثينون القديم، أعلى تلة أكروبوليس خلال احتفالات رأس السنة الجديدة في العاصمة اليونانية أثينا 1/01/2019
  • رجل يحمل ابنه بجوار قسم من الجدار الذي يفصل المكسيك والولايات المتحدة، في تيخوانا – المكسيك 02/01/2019
  • لقطة عامة تظهر كتلة مبنى منهار جزئياً في مانايتاغورسك - روسيا 01/01/2019
  • النائبة نانسي بيلوسي ترفع المطرقة بعد انتخابها رئيسة لمجلس النواب الأمريكي، بينما يجتمع المجلس لبدء المؤتمر الـ 116 في الكابيتول هيل - واشنطن 03/01/2019
  • ماركو فويس يقفز إلى نهر التيبر من أعلى جسر كافور، كجزء من احتفالات رأس السنة الجديدة في العاصمة الإيطالية روما 01/01/2019
  • رجل يمشي في حقل الأرز خلال تساقط الثلوج في صباح بارد ضمن شتاء في باتان، شمال سريناغار الدانماركية 02/01/2019
  • سباحون في مياه المحيط الأطلسي على شاطئ كوني آيلاند في حي بروكلين - نيويورك 01/01/2019
  • امرأة تسيّر كلباً بالفراء المصبوغ في أحد شوارع في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ - الصين 25/12/2018
  • مياه البلطيق تغمر شوارع وساحات البلدة القديمة بالقرب من ميناء فيسمار شمال ألمانيا 02/01/2019
  • متظاهرون مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وايت هول وسط لندن 02/01/2019