شاهد: حرق مركبات الشرطة خلال مظاهرات السترات الصفراء

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع في محاولة لكبح جماح أصحاب السترات الصفراء، الذين يحاولون الضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أولى مظاهراتهم هذا العام.

وقد أشعل المتظاهرون النار بالدراجات النارية وسيارات الشرطة في باريس، بالإضافة إلى مطعم على قارب في نهر السين تعرض للحرق أيضا، ما أضطر شرطة مكافحة الشغب ورجال الإطفاء للتدخل.

كما حصلت مناوشات بين رجال الأمن والمتظاهرين في مدن أخرى كبوردو، ما اضطر الشرطة إلى استخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.