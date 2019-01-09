شاهد: آخر الابتكارات والتكنولوجيات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس

افتتح معرض الإلكترونيات الاستهلاكية السنوي (CES)، أكبر معرض تكنولوجي في العالم أبوابه الثلاثاء بحضور الآلاف من المتحمسين للتكنولوجيا في لاس فيغاس. وحازت شاشة التفلزيون القابلة للطي والتي قد تحول إلى أثاث أنيق المطورة من طرف إل جي بمقاس 65 بوصة على اهتمام الزائرين.

وقال بوب لوتون المتحدث باسم إل جي إن التلفزيون متعدد الاستخدامات يمكن وضعه في نافذة أو في منتصف الغرفة وسيطرح في السوقبداية من النصف الثاني من العام 2019. فيما لم يحدد سعره بعد.

وككل طبعة كانت الروبوتات حاضرة بقوة في هذا المعرض واختلفت من روبوتات رياضية يمكنك ان تلعب معها مباراة تنس الطاولة وروبوتات مائية تساعد الأطفال على تعلم السباحة.