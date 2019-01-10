شاهد: الشتاء يضاعف معاناة اللاجئين السوريين في لبنان

اللاجئون السوريون في لبنان لا يعيشون فقط مأساة نزوحهم عن بيوتهم، وعيشهم في خيام، فمعاناتهم ازدادت مع فصل الشتاء، بساط من الثلج الأبيض غطى خيامهم، في أحد المخيمات في منطقة عرسال، حيث وصل ارتفاع الثلج إلى متر عن سطح الأرض، ودمر حوالي 75% من الخيام الموجودة، والأزمة لم تتوقف هنا، فانقطاع الطرق أدى إلى انقطاع الخبر والمواد التموينية عنهم.

وفي مناطق أخرى من العاصمة اللبنانية بيروت، أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان مياه الصرف الصحي، مستوى المياه في بعض الشوارع أدى إلى إعاقة حركة السير، كما أعلنت وزارة التعليم إغلاق المدارس يوم الأربعاء.

أما سرعة الرياح في بيروت فوصلت إلى 100 كيلومترا في الساعة، وقد تزداد خلال ساعات الليل.