شاهد: كيف كُتبت النجاة لماعز الجبل طمرته الثلوج في النمسا

تمكن عاملان في شركة السكك الحديدية النمساوية أثناء قيامهما بإزالة الثلوج من ممر على طول السكة بين أدمونت وهيفلاو من إنقاذ ماعز الجبل كان عالقا تحت كمية كبيرة من الثلوج. وأمسك كل عامل منهما بمجرفة وقاما بالحفر في الثلوج التي كانت تحاصر الحيوان من كل جانب لإخراجه.

وقالت الشركة إن عملية الإنقاذ جرت بعد أن انتبه العاملان خلال العمل بمحراث الثلج الميكانيكي الذي كان يسير بسرعة 30 كم / ساعة للحيوان العالق. وانتشر فيديو عملية الإنقاذ في النمسا وحظي بأكثر من 400 ألف مشاهدة ومئات التعليقات.