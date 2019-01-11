فيديو: حول العالم في سبعة أيام

تميز أسبوع ما بعد الاحتفال بأعياد الميلاد وقدوم العام الجديد بروح الكريسماس التي لا زالت تطغى على بقاع مختلفة من العالم.

في مدينة فيدينتال الألمانية، احتفل المشاركون بمسابقة رمي أشجار الكريسماس لأبعد مسافة ممكنة.

وفي ورفانيمي الفنلندية، استمرت "قرية سانتا كلوز" في فتح أبوابها للزوار الذين تمكنوا من الاستمتاع برؤية التماثيل المصنوعة من الجليد وسط أضواء وعروض برّاقة.

وفي العاصمة الفلبينية مانيلا، احتشد الآلاف للمشاركة في موكب الاحتفال بعيد الميلاد حيث ساروا حول تمثال للمسيح يحمل صليباً في إحياء للتقليد الديني السنوي.

وفي حدية غيزيوس الوطنية بالنمسا، تمكن العاملون من إنقاذ معزة برية غمرتها أكوام من الجليد المتراكم بفعل انخفاض درجات الحرارة بشكل معهود في هذا التوقيت من كل عام.

وفي مدينة ساراتوف في الجنوب الروسي، غطت طبقات سميكة من الثلوج شرفات البنايات وأسوارها، بل وتدلت من أسطح تلك البنايات أيضاً.