شاهد: عرض طبيعي رائع يصنعه الشفق القطبي الشمالي في إيسلندا

قضاء ليلة شتاء هادئة تحت سماء القطب الشمالي المتجمد المضاء بإشعاعات الشفق القطبي هي تجربة تثير الكثير من المشاعر وغالباً ما تكون من بين الأسباب التي تدفع الكثير من محبي الطبيعة إلى زيارة شمال أيسلندا. تعد المنطقة النائية الواقعة على حافة الدائرة القطبية الشمالية واحدة من أفضل الأماكن في العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الملونة.

ظاهرة الشفق القطبي تحدث عندما تنتقل الرياح الشمسية المغناطيسية إلى الحقل المغناطيسي للأرض وتسبب توهج الذرات في الغلاف الجوي العلوي. تظهر الأضواء الملونة فجأة وتختلف كثافتها. ولعل الألوان الأكثر روعة خلال هذه الظاهرة هي الأخضر الفاتح والأرجواني والأصفر في القاعدة. رؤية هذا المشهد يقوم على مزيج من الحظ والجهد وغالباً ما يكون الإبتعاد عن أضواء المدينة أمرًا ضروريًا لذلك.

لكن العديد من الزوار الأجانب يفتقرون إلى الخبرة في التعامل مع الطرق الشتوية في أيسلندا، وينتاب رجال الشرطة المزيد من القلق من الحوادث التي قد يتعرض لها الزوار. لذا يكون الحذر مطلوبا.