شاهد: ملايين الهندوس يحتفلون بمهرجان القدر في نهر الغانج

نزل ملايين الحجاج في الهند بقيادة رجال دين هندوس عراة ويغطي أجسادهم الرماد، في مياه أنهار الغانج ويامونا وساراسواتي الباردة والمتجمدة، يوم الثلاثاء 15 كانون الثاني/ يناير للاحتفال ببداية كومبه ميلا أو"مهرجان القدر".

ويتجمع الحجاج من جميع أنحاء العالم في الهند للمشاركة في المهرجان الديني، الذي يعد أكبر وأضخم تجمع في العالم للروحانية والسياسة والسياحة، والذي يحظى باهتمام إضافي قبل الانتخابات العامة في البلد ذي الأغلبية الهندوسية هذا العام.

ويؤمن الهندوس بأن الاستحمام في مياه الغانج يعفي الناس من الخطايا والاستحمام في وقت كومبه ميلا، أو "مهرجان القدر"، يجلب الخلاص من دورة الحياة والموت.