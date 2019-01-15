شاهد: ساعة نباتية لتصوير هشاشة الطبيعة

قدم مصنع الساعات السويسرية "أيتش موزر" في معرض جنيف ساعة نباتية مغطاة بالأشن والطحالب وزهور الألب، لتصوير هشاشة الطبيعة أمام التغيرات المناخية. ويتوقف بقاء تلك النباتات حية على درجة العناية التي يوليها لها صاحبها. ومن وظائف هذه الساعة ليس إعطاء الوقت فقط، بل أنها تصفي كذلك الأكسجين وتساهم في تقليص نسبة الكربون. وأطلق على الساعة اسم "موذر نيتشر" أو أمنا الأرض لأنه يوحي باللغة الإنجليزية إلى "الطبيعة الأم"، لأنها صممت لكي تبقى، ويتم توارثها كأي ساعة فاخرة أخرى، شرط العناية بها بشكل مناسب. ويقول صاحب العلامة التجارية إن هناك من اقترح عليه إرسال واحدة من هذه الساعات، في مبادرة رمزية، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.