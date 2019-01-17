شاهد: مركز ترفيهي في القرم يحاكي سفينة فضاء ومستوحى من الخيال العلمي

لا تكتفي مدينة ألوشتا في القرم بشواطئها وجبالها الخلابة لتكون وجهة سياحية بامتياز، بل أصبحت هناك وجهة جديدة لجذب السواح تتمثل بمركز ترفيه مستقبلي يطلق عليه "حراس الإمبراطورية".

يشبه المركز بتفاصيله مركبات الفضاء في أفلام الخيال العلمي التي أنتجتها هوليوود وتقول مديرة المشروع وإحدى مؤسساته إن التأثير الحقيقي جاء من حبها لروايات الخيال العلمي ومثلت إحدى معالم ديزني لاند في باريس دافعاً قوياً لها لبدء هذا المشروع.

وتأمل أولغا ماليتسكايا أن توسع أعمال المركز ليشما أمسيات أدبية وعروض مستوحاة من الفضاء.