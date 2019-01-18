شاهد: الهندوس يستهلون الإحتفال بأكبر مهرجان ديني في العالم

ناغا سادهوس أو رجال الدين الهندوس، يرتدون مسابح وأزهار خلال إحتفالات كومب ميلا هذا الأسبوع، أكبر مهرجان ديني في العالم. يجلس الرجال المقدسون وراء دخان هائل في حالة من الروحانية والإتصال مع الإله في بلدة بياغراج في شمال الهند. الرجال الزهد الذين يعبدون الإله شيفا يتنمون إلى مجالس رهبانية تدعى أخراس ويعيشون في كهوف نائية. يخرجون إلى كومب ميلا، الذي يعقد عادة مرة كل ثلاث سنوات في أربع مدن في الهند.

المهرجان الحالي يقام عند ملتقى الأنهار المقدسة الغانج ويامونا وساراسواتي هو أيضا ملتقى رجال الدين الهندوس ليس من الهند فقط بل من جميع أنحاء العالم. يدخل معظم رجال الدين الهندوس نغاس دورة حياة الزهد في أوائل سن المراهقة تاركين وراءهم عائلاتهم وممتلكاتهم للرد على دعوة شيفا، ويتبعون خطواته من خلال تكريس حياتهم له بالصلاة.