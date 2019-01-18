شاهد: روسيا تستقبل عيد الغطاس بالعشرات من أحواض الغطس المتجمدة

يستعد الآلاف من الروس للاحتفال بعيد الغطاس أو عيد تعميد المسيح عبر إحياء التراث السنوي بالقفز في المياه المثلجة وسط شتاء روسيا شديد البرودة.

ويعتقد الروس بأن الطقس يساعد على تطهير الروح وشفاء الجسد من الأمراض كما أنه يغفر لمن يمارسه ذنوب العام المنصرم.

وتأهبت السلطات بالعاصمة موسكو للحدث عبر تجهيز 62 موقعاً للغوص سواء بحمامات السباحة المفتوحة أو عبر ثقوب في البِرك المتجمدة.

وغطس حوالي 150 ألف روسي بالمياه الشديدة البرودة العام الماضي وهو الرقم المتوقع زيادته هذا العام نظراً لتوافق العيد مع إجازة نهاية الأسبوع.