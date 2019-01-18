شاهد: تدخل القوات البرتغالية في جمهورية إفريقيا الوسطى إثر هجوم مسلح

تدخلت القوات البرتغالية العاملة تحت إشراف الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، في مدينة بامباري الواقعة على بعد نحو 400 كلم من العاصمة بانغي، وذلك يوم الخميس الماضي، عندما هاجمت مجموعة مسلحة وسط المدينة، حيث واجه الأهالي العزل الخطر. وتعد بامباري معقل اتحاد السلام لأجل جمهورية إفريقيا الوسطى، وهو فصيل من مجموعة متمردي سيليكا المنحلة. ويعد الفصيل المسؤول عن فشل إحلال السلام وعملية الاستقرار في البلاد. وصور فيديو صادر عن القوات البرتغالية مرحلة ثانية من عملية تدخل الجنود الذين تعرضوا إلى كمين يومي الخميس والجمعة الماضييْن، ولم يسجل وقوع إصابات في صفوف الجنود، وانتهت المعركة التي دامت 50 ساعة، بتدمير نقاط تفتيش أقامها فصيل اتحاد السلام.