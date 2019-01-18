شاهد: فتاة وخطيبها يسبحان مع القرش الأبيض في هاواي

إن مجرد التفكير في السباحة عند شاطئ شهدَ يوماً ما اقتراب سمك القرش الأبيض منه، لهو أمرٌ يثير الحذر وربما الخوف، فكيف بأولئك الذين يسبحون جنباً إلى جنب مع هذا النوع من القرش في أعماق البحار!!

يعتبر العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك وأبرز مفترسات الثدييات البحرية، ويعرف هذا القرش بأسماء عديدة أخرى، منها: الأبيض الكبير ومستدق الخطم الأبيض والقرش الأبيض والموت الأبيض.

أوشين رمزي، الباحثة المتخصصة في سمك القرش، والتي تعمل مع خطيبها خوان أوليفانت في مؤسسة للأبحاث والتنبوأت البحرية، بمدينة أوهايو الأمريكية، تقول: إن السباحة بجانب تثبت أن هذه الحيوانات يجب أن تكون محمية.

لكن أوشين التي تسبح وخطيبها مع سمك القرش الأبيض، لم تحاول قط تشجيع أحد على السباحة بالقرب من هذه الحيوانات المفترسة، لكنها أصرّت على ضرورة إصدار القوانين التي من شأنها حظر قتل هذا النوع من السمك.