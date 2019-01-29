شاهد: الفاجعة تحوِّلُ الحزنَ إلى غضب بعد انهيار سد بالبرازيل

العشرات لقوا حتفهم في انهيار سد قبل أيام في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، تلك الولاية التي لم تتعاف بعد من الآثار التي خلّفها انهيار سدّ ضخم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015.

حجم الفاجعة التي نجمت عن انهيار سد ببلدة برومادينهو، الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات، حوّل الحزن إلى غضب عارم مع قول أسر الضحايا والساسة إن شركة فالي لتعدين الحديد الخام والهيئات التنظيمية لم تتعلم شيئا من دروس الماضي.

رجال الإطفاء في الولاية أكدوا مقتل 60 شخصا في كارثة الجمعة التي تسبب فيها انهيار سد طمر منشآت التعدين في الشركة ومنازل بالبلدة بسيل من الأوحال. ولم يتم الاستدلال على مكان نحو 300 شخص، وقال مسؤولون إن من غير المرجح أن يكونوا على قيد الحياة.