النرويج وكندا تتنافسان على لقب أكبر تمثال أيل في العالم

في العام 1987 شيّدت "موظ جو" إحدى المدن الكندية تمثال "ماك الموظ" الذي يبلغ ارتفاعه 9.8 أمتار وكان الأكبر في العالم. غير أنّ النرويج انتهت من العمل على تمثال مشابه، يقول الكنديون إنه نسخة عن أيلهم، في العام 2015 وذلك في مدينة ستور-إلفدال. والتمثال النرويجي، طبعاً، أكبر، أي أعلى، من الكندي بنحو ثلاثين سنتمتراً، وأطلق النرويجيون عليه اسم "الأصلي الكبير". كلّ هذا أثار حفيظة كنديين، فتوعّدوا النرويج بردّ قاس، كما جاء على لسان رئيس بلدية "موظ جو" الذي قال "هناك أشياء لا يمكنك القيام بها مع الكنديين: لا تصب الجعة التي ننتجها على الأرض، ولا تقل لنا أنه ليس بإمكاننا وضع شراب القيقب في الفطائر التي نحضرها، ولا تعبث مع "ماك الموظ"...