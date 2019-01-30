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شاهد: فريق روبوتات يقوم على خدمة رواد مقهى في بودابست

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شاهد: فريق روبوتات يقوم على خدمة رواد مقهى في بودابست

في مقهى "استمتع في بودابست - Enjoy Budapest" يمكن للإنسان الآلي - الروبوت - أن يقوم بكل شيء، فيمكنه تقديم الطعام والشراب وإخبار النكات، أو حتى الرقص مع الأطفال وإجراء دردشة بسيطة مع الزبائن.

يعمل في المقهى فريق كامل من الروبوتات يهدف بشكل خاص إلى المساعدة في تعريف الناس على الثورة التكنولوجية والأتمتة والذكاء الاصطناعي، وبالرغم من تصاعد المخاوف من أن هذه التقنيات سوف تسلب العمالة من البشر مستقبلا، لكن روبوتات مقهى بودابست لم تسبب بطرد أي شخص من عمله.

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شاهد: الفاجعة تحوِّلُ الحزنَ إلى غضب بعد انهيار سد بالبرازيل

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شاهد: الفاجعة تحوِّلُ الحزنَ إلى غضب بعد انهيار سد بالبرازيل

حجم الفاجعة التي نجمت عن انهيار سد ببلدة برومادينهو، الأسبوع الماضي، والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات، حوّل الحزن إلى غضب عارم مع قول أسر الضحايا والساسة إن شركة فالي لتعدين الحديد الخام والهيئات التنظيمية لم تتعلم شيئا من دروس الماضي.