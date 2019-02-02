شاهد: أحد عشر كيلومتراً من الجليد يغطي نهراً في إيلينوي الأميركية

لم تنتهِ موجة الصقيع الكاسح التي تضرب مناطق من الولايات المتحدة الأميركية بعدُ، غير أن الجميع يترقب انتهاءها بحذر، وارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في تلك المناطق الواقعة على ضفتي نهر "كنكاكي" (جنوب شيكاغو - ولاية إيلينوي) الذي تجمدّت مياهه على امتداد سبعة أميال (11 كيلومتراً تقريباً). ويتخوف البعض من أن يتسبب ارتفاع درجات الحرارة بعد انتهاء موجة البرد بفيضانات، ما دفع السلطات إلى ضخ المياه الدافئة في النهر لكسر الجليد في محاولة لاستباق أي كارثة بيئية محتملة...