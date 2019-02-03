شاهد: فيديو جديد يوثّق لحظة انهيار سدّ في البرازيل

نشرت وسائل إعلام برازيلية شريط فيديو يوثق لحظة انهيار أحد السدود في البلاد في الخامس والعشرين من كانون الثاني – يناير الفائت. وأدى انهيار السد في ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 300 شخص في حين أعلنت السلطات أنها عثرت على 110 جثة فيما لا تزال 238 شخصاً آخرين في عداد المفقودين. والسبب خلف عدد الضحايا المرتفع يعود إلى تواجد منجم للحديد بالقرب من السد، وهو تابع لشركة فالي التي كانت أيضا مسؤولة مع شركة أخرى عن إدارة سد آخر شهد حادثا هو الآخر قبل أكثر من ثلاث سنوات ما أدى حينها لمقتل 19 شخصا على الأقل. وتظهر في الشريط سيارات تابعة لعمال تحاول تفادي كميات الوحل الضخمة المتدفقة إلى الأمام...