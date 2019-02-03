شاهد: فرنسيون يستغلون الثلوج لممارسة هوايتهم المفضلة

استغلّ الشقيقان جوتي (14 عاماً) وميلو شريستا (12 عاماً) العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة بريانسون الفرنسية (منطقة الألب) يوم الجمعة الفائت لممارسة هويتهما المفضلة، أي التزحلق على الثلج كما يشير الفيديو أعلاه. وكان الشقيقان برفقة صديق لهما، في المدينة ذات الطابع الأثري والقديم. وبعد تصوير الفيديو ونشره على الإنترنت، لاقى نجاحاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعدّ بريانسون إحدى أكثر المدن الفرنسية ارتفاعاً عن سطح البحر (أكثر من 1300 متر)، إذ يُعتبَر كلّ تجمع سكني يفوق عدد سكانه عتبة 2000 نسمة مدينة في فرنسا.