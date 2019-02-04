شاهد: سحر ليل العاصمة كوبنهاغن في مهرجان الأضواء

في واحد من أكثر أشهر السنة ظلمة، يهدف مهرجان كوبنهاغن للضوء، الذي يستمر 24 يوما، إلى تعديل المزاج في العاصمة الدنماركية.

مع غروب الشمس حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي وشروقها عند الثامنة، مع درجات حرارة أقل من الصفر، هناك حاجة ماسة للضوء في البلد الاسكندنافي.

وبهذه المناسبة، تم توزيع أربعين مصدرا للضوء في مختلف أنحاء العاصمة كوبنهاغن، بهدف جذب 20 في المئة من الأشخاص إلى الخارج، من أجل خلق تجربة جذابة في الظلام.

وتلعب طرق مجاري المياه في المدينة أيضا دورا مهما في المهرجا ، كما توجد رحلات سياحية برفقة مرشد لمشاهدة المنشآت.

ويستمر المهرجان طوال شهر شباط/فبراير، بما في ذلك المناسبات الخاصة خلال السنة الصينية الجديدة وعيد القديس فالنتاين.