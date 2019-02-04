شاهد: "بيبينو" يعود إلى الحياة ليعلن بدء موسم الاحتفال في بوليفيا

تعلو أصوات الأبواق بينما يتجول الناس في شوارع العاصمة البوليفية لاباز، حاملين نعشا ذهبيا، أمس الأحد، أي قبيل أربعة أسابيع على بدء الكرنفال.

ممثلا روح الكرنفال، يحاول بيبينو، الشبيه بالمهرج، الهروب من النعش لكنه لا يستطيع ذلك.

تسير عشرات الراقصات على جانبي النعش، وتطلبن من روح الكرنفال العودة إلى الحياة، من أجل جلب السعادة والضحك، وحتى يبدأ بسرور أداء الرقصات التقليدية.

وتمثل هذه الطقوس السنوية بداية موسم الكرنفال في بلاد الأنديز، وأُعلن أنها تراث ثقافي لباز في عام 2015.

وفي حين أن الاحتفالات في ريو بوليفيا أصغر بكثير من مهرجان ريو الشهير، إلا أن الاحتفالات مليئة بالألوان والرقص والموسيقى، وتجتذب الآلاف من السياح سنويا.