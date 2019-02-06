شاهد.. ماراثون الساونا في إستونيا في أجواء مجمدة

في تحدٍ قد يتردد البعض في دخوله، شارك متسابقون من جميع أنحاء العالم في ماراثون الساونا الأوروبي يوم السبت في استونيا.

المتسابقون من 4 فرق تنافست فيما بينها، بارتداء ملابس تنكرية، متنقلين من حمام ساونا إلى آخر، حيث عليهم البقاء في كل حمام لمدة لا تقل عن 3 دقائق، ثم عليهم الانتقال إلى حمام آخر متحدين برودة الطقس، وعلى كل فريق أن يدخل 19 حمام ساونا، وسيحصل أي فريق على نقطة إضافية حال غوصه في حوض سباحة مياهه على وشك التجمد.

وحصل فريق "سيلفي" على المركز الأول، بعد أن أنهى السباق بمدة 3 ساعات، وكمكافأة حصلوا على حوض استحمام ساحن خاص بهم.