شاهد: معلم روسي يخترع "السيارة الحصان"

ربما تقف ثلوج روسيا الكثيفة عائقا أمام السيارات، لكن سيارة إيفان ميلينكوف، ليست واحدة منها. إيفان، وهو معلم مدرسة من قرية صغيرة في جمهورية تتارستان الروسية، صنع لنفسه سيارة خاصة يقودها حصان، قادرة على قطع مسافة تصل إلى 10 كيلومترات يوميا، ويدعي أنها أول "سيارة حصان" في العالم.

إيفان قام بإفراغ سيارته الروسية القديمة التي اشتراها من جاره من كل شيء إلا الهيكل والنوافذ والكراسي والعجلات، وربط مقودها بحصان ليتمكن بذلك من توجيهها، يقول إيفان "إنها حصان فعليا، يمكنها أن تفعل أي شيء. ويمكنها أن تحمل أي شيء. وربما هي التكنولوجيا الوحيدة التي لا تتطلب وقودا ولا صيانة، فكل ما عليك القيام به هو إطعامها مرتين في اليوم وتنظيفها".