شاهد.. حرب بين الشرطة ومهربي المخدرات في ريو دي جانيرو

قتلت الشرطة البرازيلية أكثر من 13 شخصا مشتبها بهم في تهريب مخدرات، يوم الجمعة، في تبادل لإطلاق النار في أحد أحياء ريو دي جانيرو.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر فيه رجال شرطة يطلقون النار في أحد الشوارع المزدحمة بالسيارات والمارة.

متحدث باسم الشرطة أكد أن المواجهات اندلعت فور دخول رجال الشرطة المنطقة التي يختبئ بها المهربون.

وتعد ريو دي جانيرو واحدة من أكثر مدن العالم عنفا، حيث تشهد حوادث تبادل إطلاق نار متكررة بين الأمن وعصابات تهريب المخدرات، أما معدل جرائم القتل سنويا فيبلغ 50 لكل 100 ألف نسمة.