شاهد.. دراجات هوائية لاستخراج المياه وتحضير العصير وطحن الذرة

قد يستغرب البعض عند مشاهدة هذه الأدوات شبه البدائية التي يستخدمها أهالي هذه القرية في غواتيمالا، فهي تعتمد أولا وأخيرا على القوة العضلية للمستخدم، عجلة وسلسلة ودواسات، عملية أشبه بقيادة الدراجة، إلا أن الغاية منها هنا انجاز الأعمال، من استخراج المياه من الآبار، وطحن الذرة وتحضير العصائر.

الفكرة تحولت إلى مشروع "مايا بيدال"، استهدف المناطق التي لا كهرباء فيها، أحد القائمين على المشروع ألمح إلى أن هذه الطريقة أفضل كونها توفر الطاقة والمال وتحافظ على البيئة.

في ورشة التحضير لهذه الأدوات، لن تشاهد سوى الدراجات وقطع غيارها، وعمالا مستعدين لتكييف هذه الأدوات لمكننتها، هذه الأدوات في الغالب يتم التبرع بها للأسر الفقيرة.