شاهد: "شباب النيل" حملة مصرية لتنظيف النهر والتوعية بمخاطر التلوث بالبلاستيك

يقوم متطوعون من الشباب المصري في القاهرة بحملة بيئية أطلقوا عليها "الشباب من أجل النيل"، يقومون فيها بتنظيف مجرى مياه النيل من النفايات، وتوعية الناس بشأن مخاطر استخدام البلاستيك على البيئة وحثهم على تجنب رميه في الماء.

المبادرة أطلقتها وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع الحركات الشبابية والمنظمات الأهلية.

ويتم جمع النفايات لإعادة تدويرها لاحقاً من قبل منظمات أهلية متخصصة، وستستمر هذه الحملة في محافظات أخرى أيضاً في جميع أنحاء مصر.