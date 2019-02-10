شاهد: إصابة أحد محتجي السترات الصفراء في احتجاجات الأسبوع الثالث عشر

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على محتجي السترات الصفراء في باريس مع دخول الاحتجاجات ضد الرئيس ايمانويل ماكرون نهاية الاسبوع الثالثة عشر.

وبدء المحتجون مسيرتهم اليوم السبت (9 فبراير شباط) عند قوس النصر في شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس والذي شهد اشتباكات عنيفة مع شرطة مكافحة الشغب في احتجاجات سابقة.

ثم توجه المتظاهرون إلى مبنى الجمعية الوطنية حيث اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع حين بدأ البعض في تخريب جدار يجري تشييده حاليا حول المبنى.

وبدأت الاحتجاجات في منتصف نوفمبر تشرين الثاني اعتراضا على خطط رفع الضرائب علي الوقود واتسع نطاقها ليشارك فيها عشرات الالاف في جميع انجاء البلاد كل يوم سبت.

وتفيد بيانات رسمية أن نحو ألف من رجال الشرطة و1700 متظاهر اصيبوا منذ بداية الاحتجاجات.