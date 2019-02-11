شاهد: كرنفال إيطالي شهير يحتفي بالمرأة ويسخر من قادة العالم

تحتفل فياريجيو الإيطالية بكرنفالها السنوي الذي يشهد مواكب للمسارح المتنقلة والطوافات الساخرة التي تتناول قضايا معاصرة، وهذا العام شهد الكرنفال تجسيد شخصيات قادة سياسيين معاصرين بطريقة ساخرة، فضلاً عن مواضيع اجتماعية وبيئية أخرى.

ويستمر المهرجان، الذي يخصص دورته هذا العام للاحتفاء بالمرأة، بنشاطاته على مدة عدة أيام حتى مطلع آذار/ مارس القادم، حين يتم منح جوائز لأفضل العروض.

ولد هذا الحدث السنوي في العام 1873 للسخرية من النبلاء في لوكا، وهي بلدة تقع بالقرب من فياريجيو.