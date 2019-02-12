شاهد: وحوش وأبطال "لعبة العروش" في قرية الجليد في فنلندا

يمكن لعشاق المسلسل الأمريكي الشهير "لعبة العروش Game OF Thrones" أن يتجولوا في الزمان والمكان ليتعرفوا على البيئة الباردة التي يعيش فيها أبطال مسلسلهم في قرية جليدية خاصة تقع على بعد 200 كيلومتر شمال الدائرة القطبية الشمالية، المكان الذي دارت فيه معارك طاحنة وتعيش فيه وحوش أسطورية كاسرة.

قرية الجليد هذه بناها فندق "اتش بي أو نورديك" في فندلندا، حيث قام اثنا عشر فناناً ونحاتاً من دول لاتفيا وليتوانيا وروسيا وبولندا وفنلندا وأوكرانيا بصناعتها باستخدام 100 طن من الجليد. ويمكن للزوار أن يحظوا بزفاف اسطوري في مقام بيلور العظيم والتمتع بعشاء من ثلاث وجبات في قلعة ونترفيل، أو تناول مشروب في كأس جليدي ومقابلة العملاق ماغ العظيم.