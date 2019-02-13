شاهد.. مغامر يقفز من قمم جبال اسكتلندا خلال أسبوع

تيم هاويل، وهو مغامر يهوى تسلق الجبال، قام بعدة قفزات من قمم جبال اسكتلندا.

ففي الفترة ما بين 27 يناير وحتى 3 فبراير، قام هاويل، وهو محارب قديم في أفغانستان، قفز من سفوح جبال ستور، ومن شلالات ستيل، وفي غلين نيفيس، كل هذه القفزات تمت خلال أسبوع من أسابيع الشتاء الأسكتلندي القارص.

وقد بدأ شغف هاويل في القفز من المرتفعات منذ حوالي ست سنوات، من قمم جبال عديدة، مثل قمة تيبل، في كيب تاون، وغرادن كانيون في الولايات المتحدة.

ويسعى هاويل لأن يصبح أول شخص يتسلق ويقفز من قمم جبال الألب.