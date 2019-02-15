شاهد: بوتين يمارس الجودو في سوتشي ويصاب في إصبعه

في إطار حرصه على الظهور بمظهر الرياضي القوي، شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في دورة تدريبية مع فريق الجودو الوطني الروسي مرتدياً حزامه الأسود.

وقالت وكالة الأنباء الروسية (ريا) إن بوتين البالغ من العمر 66 عاماً أُصيب بإصبعه خلال هذه التدريبات لكن ذلك لم يمنعه من استكمالها.

إنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بهذه الصورة لرجل قوي ورياضي، لقد سبق أن عُرضت صور له وهو يلعب هوكي على الجليد ويتعامل مع نمر آمور ويركب الخيل ويغوص في قاع البحر الأسود.

وتجدر الإشارة الى أن بوتين موجود في مدينة سوتشي لمناقشة انسحاب القوات الأميركية من سوريا مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني.