شاهد: الصغار يستعرضون أناقتهم في أسبوع موضة الأطفال بباريس

حجم السوق العالمي لملابس الأطفال يتزايد بشكل كبير. ومع ذلك، تبقى هناك مشكلة تتمثل في كون هذا الأمر لا يسترعي الانتباه كما هو الحال في عالم موضة النساء والرجال.

لأجل ذلك، يوفر أسبوع أزياء الأطفال في باريس منصة عالمية للأطفال ومصممي ملابس الأطفال والمشترين والشركات. ويوفر فرصة لتعزيز التواصل بين الأطفال والموضة، ولتبادل القيمة العالمية لصناعة ملابس الأطفال، وإدخال مزيد من مصممي الأزياء في قطاع ملابس الأطفال.

وبهذا الخصوص، يقول إريك بيرنتون، المدير التنفيذي للعلامة التجارية "شارابيا": "لدينا اهتمام في السوق الصينية منذ عدة مواسم، مع الأخذ في الاعتبار الطفرة (الاقتصادية) هنا، (...) وحقيقة أن (هناك شهية) للمنتجات الفاخرة والمنتجات عالية الجودة التي تولي اهتماما بالأطفال".