شاهد.. التزحلق من منحدر ارتفاعه 514 قدما في سويسرا

أقيم يوم السبت سباق تزحلق في منتجع سانت موريتز في جبال الألب بسويسرا.

وتصل مسافة مضمار المسابقة الكبرى 1.2 كم، ويمكن أن تصل سرعة المتزحلق إلى 75 ميلا في الساعة، بسبب ارتفاع المنحدر الذي يبلغ 514 قدما.

وشارك في السباق 21 متزلجا، فشل الكثير منهم في الوصول إلى خط النهاية، حيث وجد بعضهم أنفسهم خارج المسار مرتطمين بكل ما جاوره من مقاعد وأشجار.

يذكر أن المرة الأولى التي أقيم فيها هذا السباق كانت في العام 1885، من قبل الإنجليز الذين يمارسون هذه الرياضة الشتوية، أثناء زيارتهم سانت موريتز.