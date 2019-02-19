شاهد: طقوس بوذية مقدسة يحضرها مئات الرهبان الصينين في التيبت

حضر المئات من الرهبان والحجاج التيبتيين مراسم كشف الستار عن "تانجا" ضخمة وهي نسيج ذو رسوم قديمة لبوذافي دير سيرتري بمقاطعة جانسو في شمال غرب الصين يوم الأحد 17 شباط (فبراير).

ووفقاً للتقاليد، فإن هذه الممارسة، المعروفة باسم "مهرجان بوذا الشمسي" ، تبدأ عند الفجر عندما يحمل عدد قليل من الرهبان المبتدئين في الدير النسيج المقدس إلى قمة التل.

الحدث هو جزء من مهرجان صلاة مونلام، وهو أسبوع من الطقوس التي نُظّمت بمناسبة السنة الجديدة في التبت بهدف تعزيز التنوير. وعلى الرغم من أن هذه الممارسة كانت محظورة في وقت ما خلال الثورة الثقافية ، فإن المهرجان أصبح يجتذب السواح إلى دير سيرتري من جميع أنحاء الصين.