شاهد: التزلج بمعدات خشبية في التشيك.. زُهدٌ في الحداثة أم حنينٌ لماضٍ ولّى؟

عاد مشجعو الرياضات الشتوية في قرية سمرزوفكا التشيكية الصغيرة إلى الوراء مستبدلين الزلاجات الحديثة بأخرى تقليدية مصنوعة من الخشب. وقد شاركوا يوم السبت (16 شباط (فبراير) في النسخة الرابعة والعشرين من سباق التزلج التاريخي الذي يقام في القرية الصغيرة شمال مقاطعة بوهيميا.

وشارك نحو 70 شخصاً بمن فيهم النساء والأطفال يرتدون ملابس تقليدية واستعلموا الزحافات الخشبية الطويلة والمستقيمة قديمة الطراز.

تم تأسيس أول ناد رياضي شتوي في البلاد في عام 1908 في بلدة هاراشوف الجبلية، على بعد 13 ميلاً من سمرزوفكا على الحدود البولندية، وفقاً للموقع الإلكتروني الخاص بالمدينة.