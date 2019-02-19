شاهد فوانيس مهرجان تايبيه في احتفالات السنة القمرية

ما كان في يوم من الأيام حدثاً ثقافياً تقليدياً أصبح الآن عرضاً فنياً عالياً للأضواء والأصوات.

فوانيس ولوحات لامعة بمناسبة السنة القمرية الجديدة، شهدها وسط مدينة تايبيه، الذي شمل أيضاً عرضاً ضم أحدث ما توصلت إليه الأفلام ثلاثية الأبعاد، ومتنزهاً ترفيهياً على الجدران، وفوانيس فنية من طلاب وشركات محلية.

يتم الاحتفال بمهرجان الفانوس في اليوم الخامس عشر من الشهر القمري الأول، والذي يقع في 19 شباط (فبراير) من هذا العام عندما يكون القمر مكتملاً.

وبذلت تايوان جهداً كبيراً للترويج لمهرجان الفانوس في منطقة جذب سياحي. وقدمت المدن في جميع أنحاء تايوان عروض الفوانيس الكبيرة.