شاهد: قمّة أمريكية ـ كورية شمالية تنعقد داخل صالون حلاقة في فيتنام

القائمون على صالون حلاقة رجّالية في العاصمة الفيتنامية هانوي، وفي سيّاق حملة ترويجية لمصدر رزقهم، أعلنوا عن قصّة شعر مجانية تحاكي قصّة شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقصّة أخرى، أيضاً مجانية، تحاكي قصة شعر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

الطفل الفيتنامي جيا هوي ومواطنه الكهل لي فوك هاي أعجبتهما الفكرة، فشاركا في الحملة الترويجية.

يقول الطفل جيا هوي بعد أن انهى الحلاّق قص شعره: "أشعر بالسعادة مع قصة الشعر هذه، لأنها تجعلني أبدو كزعيم كوريا الشمالية"، أما فوك هاي، فيقول عقب الحلاقة: "إن حلاقة (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب تبدو رائعة وهي تتناسب مع عمري"، مضيفاً: "لست خائفا (من لون الشعر البرتقالي اللامع) لأنه بعد هذه الحملة الترويجية، أكد لي صاحب صالون الشعر على أنه سيعيد شعري إلى طبيعته مرة أخرى".