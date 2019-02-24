شاهد: الآلاف يحتفلون بمهرجان "الصداقة هي الحب" تمهيداً لمهرجان ريو دي جانيرو

احتفل الآلاف في ريو دي جانيرو بكرنفال الشارع السنوي "سيمباتيا كياسي آمور"، قرب شاطئ إيبانيما يوم السبت.

ومع احتفالهم بالكرنفال في دورته الخامسة والثلاثين ، قام المنظمون بالاحتجاج على تخفيضات في الميزانية وتخفيض أذون الموافقة على إقامة الحفلات في المدينة.

وقد خفضت بلدية ريو عدد حفلات الكرنفال في الشوارع هذا العام بنحو 20 في المئة فضلاً عن خفض الميزانية المتاحة لها.

هذا المهرجان الذي يقام قبل أسبوع من الافتتاح الرسمي لكرنفال ريو الشهير، يترجم اسمه لـ "الصداقة هي الحب".