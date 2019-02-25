شاهد: شاحنة مساعدات أميركية تشتعل على الحدود الكولومبية-الفنزويلية

أظهرت لقطات فيديو انتشرت منذ يوم السبت الفائت، شاحنة في قافلة من المساعدات الإنسانية الأميركية، المخصصة لفنزويلا، تحترق بعد أن اشتعلت فيها النار، عند الحدود الكولومية-الفنزويلية. ويظهر حشد من الناس يفرغ شاحنة ثانية من الصناديق التي تحملها. واحترقت شاحنة المساعدات التي ترفض القوات الموالية لنيكولاس مادورو إدخالها إلى البلاد بسبب مصدرها، على الأرجح، في نفس اليوم الذي أطلقت فيه القوات الفنزويلية الموالية لمسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهري المعارضة الذين يتظاهرون من أجل السماح بدخول المعونات.