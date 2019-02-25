شاهد: الرياح العاتية تشكل جدار جليد على طريق في كندا وتطمر آخر بالثلوج في أمريكا

تسببت الرياح العاتية بتكون جدار من الثلوج على طريق فورت إري في كندا.

وقالت الشرطة إن رياحاً قوية دفعت أجزاء كبيرة من الجليد فوق جدار على ضفاف بحيرة وعلى طريق في فورت إري في كندا الاحد 24 شباط/ فبراير، ما تسبب بإغلاق السلطات للطرقات وحث الناس على القيادة بحذر.

وتتوقع هيئة البيئة الكندية هبوب رياح تصل سرعتها إلى 75 ميل في الساعة على طول شواطئ البحيرات العظمى ، وتسجيل زيادات تصل إلى 79 ميل في الساعة في ميناء كولبورن ، على بعد حوالي 17 ميلاً غرب فورت إري.

أما في ولاية أيوا الأمريكية فبدأ طريق سريع بالاختفاء حيث اجتاحت الثلوج المنطقة يوم الأحد 24 شباط/ فبراير.

يعرض هذا الفيديو الذي صورته شرطة مدينة ماسون في ولاية أيوا أثناء قيامها بدورية، الثلوج التي تجتاح الطريق السريع 18 في مقاطعة فلويد بولاية أيوا، مساء الأحد.