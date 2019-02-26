شاهد.. دب قطبي يداعب أمه في حديقة حيوان ببرلين

نشرت حديقة الحيوان تييربارك في برلين يوم الثلاثاء مقطع فيديو لدب قطبي ولد حديثا.

وحددت الحديقة جنس الدب الصغير البالغ من العمر ثلاثة أشهر، معلنة أنه ذكر.

اليسا ماكول، من جمعية "الدب القطبي الدولية"، قالت:"حديقة الحيوان في برلين من أفضل شركائنا في الحفاظ على الدببة القطبية، كما أنها تمول بعض أبحاثنا".

يذكر أن مولودين آخرين للدبة الأم توفيا بعد أشهر من الولادة، وحذر باحثون من أن معدل الوفيات عند الدببة القطبية الصغيرة مرتفع للغاية، حيث يبلغ 50% ويمكن أن تكون احتمالات الموت أعلى خلال العشرة أيام الأولى.