هل يتقن الأمير ويليام وزوجته كرة القدم ؟ شاهدوا واحكُموا بأنفسكم

قد تكون الملاعب أحيانا ساحة للأمراء بعيدا عن القصور وحياة الترف. أميرٌ وزوجته يلعبان الكرة.. حدث هذا في آيرلندا الشمالية.

فقد استغل الأمير وليام وزوجته كيت زيارة مفاجئة للمقاطعة البريطانية تدوم يومين لإظهار مهارتهما في لعب كرة القدم في محاولة للتوعية بمنافع ممارسة الرياضة وأثرها الإيجابي عل نمو الأطفال. وقد انساق دوق ودوقة كامبريدج وراء سلطان الكرة في ملعب بلفاست وندسور بارك الذي تديره الجمعية الإيرلندية لكرة القدم والمشرفة على برامج تهدف لتشجيع الفتيات الصغيرات على ممارسة الرياضة والتي تقدم الدعم للنوادي المهتمة بمسائل الصحة النفسية.