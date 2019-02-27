شاهد: صورة مصنوعة من 80 ألف قطعة ليغو لإحياء ثقافة التلفريك في الصين

جذبت صورة مصنوعة من أكثر 80 ألف قطعة من لعبة الليغو العشرات في الصين خاصة من قبل الأطفال الذين يحبون هذه اللعبة.

وصنع رجل صيني صورة عملاقة تضم أكثر من 80 ألف قطعة من قطع الليغو لإحياء ذكرى ثقافة التلفريك العريقة في مدينة داليان في شمال شرق الصين.

وتتمتع داليان بتاريخ يمتد على مدى 110 أعوام وتحتفظ بأكثر طرق التلفريك في البلاد.

لتكريم الثقافة الخاصة للمدينة ، قام جيانج شين هوى، أحد المتخصصين المعتمدين في الليغو في العالم ، بدمج أكثر من 80 ألف قطعة ليغو لخلق صورة لسيارة الكبل رقم 201 ومشاهد الشوارع المحيطة بها.

استغرق الأمر 120 ساعة لإنهاء العمل البالغ طوله 1.8 متر وعرضه 2.8 متر ويجمع 36 لونًا مختلفًا.

ومنذ عرض الصورة في 15 فبراير، جذبت صورة ليغو حشودًا كبيرة من الناس.