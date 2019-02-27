شاهد: الفيضانات في اليونان تدمر جسرا عريقا عمره أزيد من 100 عام

دمرت الفيضانات في اليونان جسرًا يعود تاريخه إلى 111 عامًا في جزيرة كريت، وتسببت في مقتل أحد المزارعين في الجزيرة يوم الثلاثاء.

وصاح السكان وهم يشاهدون الجسر الحجري فوق نهر كيريتي، بالقرب من مدينة خانيا، التي بنيت في العام 1908 وهو معلم محلي، خلال بث مباشر لمحطة تلفزيون محلية، وانهار مع اندفاع مياه الفيضان النهرية يوم الاثنين.

كما تعرضت جسور ومبان أخرى في الجزيرة لأضرار بالغة كما دمرت الشوارع والمنازل. مياه الفيضان تركت فجوة كبيرة من الأسفلت لجسر آخر. تم إخلاء بعض المنازل بحماسة.

وقد تحملت كريت وطأة الرياح العاتية والثلوج والأمطار التي ضربت البلاد في الأيام الأخيرة ، التي تسببت في انهيارات أرضية وقطع التيار الكهربائي وانهيار الأشجار وتعليق خدمات العبّارات وتأخير الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد.