شاهد: استمرار خروج ضحايا داعش من آخر معاقله في سوريا

غادر مئات آخرون من الأشخاص من جنسيات مختلفة، يوم الأربعاء، آخر جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، في حراسة قوات سوريا الديمقراطية التي تساندها الولايات المتحدة، في إطار نزوح كل من أتباع التنظيم وضحاياه من آخر بقعة يسيطر عليها.

وكان هناك نساء من العراق وسوريا وروسيا وأذربيجان وبولندا وصبي إندونيسي وفتيات يزيديات يشعرن بالصدمة، من بين الذين خرجوا خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، في قوافل الشاحنات التي انتهى بها المطاف في نقطة تجمع خارج الجيب.

وفاق العدد التقديرات الأولية وأجل خطط قوات سوريا الديمقراطية لاقتحام الجيب أو إجبار المقاتلين الأجانب المتحصنين داخله على الاستسلام.

ووصلت 15 شاحنة الأربعاء نزل منها مئات النساء اللائي يرتدين النقاب برفقة أطفالهن ووقفن صفا كي يجري تفتيشهن ويحصلن على الخبز والماء.

وانتظرن وسط رياح شديدة البرودة وعاصفة ترابية للرحلة التالية إلى مخيم ببلدة الهول القريبة وغيره من مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا. وكانت سيارتا إسعاف تقفان على مقربة بينما حلقت الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض.